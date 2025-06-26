İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 1 Kişi Ağır Yaralandı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ve Cebel Balata bölgelerinde hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda bir kişi ağır yaralanırken, ateşkese rağmen saldırıların sürmesi endişe yaratıyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği iki saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl'in Biraşit beldesinde bir buldozeri hedef aldı.

Saldırıda bir kişi ağır şekilde yaralandı.

İsrail ordusunun Sur kentinin Cebel Balata bölgesine düzenlediği saldırı patlamaya neden oldu.

Patlamanın sonuçlarına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te "kapsamlı bir savaşa" dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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