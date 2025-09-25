Haberler

İsrail Ordusunun Kalandiya Mülteci Kampına Düzenlediği Baskında Bir Çocuk Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri Kalandiya Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 18 yaşındaki bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı. Baskın sırasında sivillere rastgele ateş açıldığı bildiriliyor, son dönemde Filistinlilere yönelik operasyonların arttığı kaydediliyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Mülteci Kampına düzenlediği baskında 18 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Kefr Akab kasabası ile Kalandiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi, sivillerin evlerine rastgele ve yoğun şekilde ateş açtı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun, Kalandiya'ya yönelik baskın sırasında 18 yaşındaki bir çocuğu ayağından gerçek mermiyle yaraladığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın'dan eğitim takvimine tepki

Demet'in hedefinde bu kez MEB var! Sözlerine hak veren çok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.