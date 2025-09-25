İsrail Ordusunun Kalandiya Mülteci Kampına Düzenlediği Baskında Bir Çocuk Yaralandı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Mülteci Kampına düzenlediği baskında 18 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Kefr Akab kasabası ile Kalandiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi, sivillerin evlerine rastgele ve yoğun şekilde ateş açtı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun, Kalandiya'ya yönelik baskın sırasında 18 yaşındaki bir çocuğu ayağından gerçek mermiyle yaraladığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.