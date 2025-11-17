İsrail Ordusunun İHA Saldırısında Çoban Yaralandı, 30 Hayvan Telef Oldu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda bir çobanın yaralandığı, 30 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir İHA, Nebatiye'ye bağlı Keferşuba beldesinin güneyine bomba attı.

Saldırıda Halil İbrahim el-Kadri adlı çoban hafif şekilde yaralandı, 30 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Lübnan ordusu ile Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) saldırının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.