İsrail Ordusunun İHA Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir aracı insansız hava aracı (İHA) ile hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, İsrail ordusu Sur kentine bağlı Deyr Keyfa beldesinde bir aracı hedef aldı.

İHA saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.