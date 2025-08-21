İsrail Ordusunun İHA Saldırısı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde motosiklete düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Deyr Seryan beldesinde bir motosiklete yönelik İHA saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'den söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
