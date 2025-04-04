İsrail Ordusunun Hava Saldırısında Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail ordusunun Lübnan'ın Sayda kentinde düzenlediği hava saldırısında, hedef alınan dairede yangın çıkması sonucunda aynı aileden bir baba, kızı ve oğlu yaşamını yitirdi. Saldırının hedefinde bir Cemaati İslamiyye yetkilisinin yaşadığı iddia edilen daire vardı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir binadaki daireye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan'ın Sayda kentinde İsrail ordusu tarafından bir binadaki dairelerden biri hedef alındı.
Hava saldırısının ardından dairede yangın çıktı.
Söz konusu saldırıda aynı aileden baba, kızı ve oğlu yaşamını yitirdi.
Bu arada, Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, hedef alınan dairede bir Cemaati İslamiyye yetkilisinin yaşadığını iddia etti.
Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel