İsrail Ordusunun Hava Saldırısında Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir binadaki daireye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın Sayda kentinde İsrail ordusu tarafından bir binadaki dairelerden biri hedef alındı.

Hava saldırısının ardından dairede yangın çıktı.

Söz konusu saldırıda aynı aileden baba, kızı ve oğlu yaşamını yitirdi.

Bu arada, Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, hedef alınan dairede bir Cemaati İslamiyye yetkilisinin yaşadığını iddia etti.