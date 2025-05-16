İsrail Ordusunun Han Yunus'taki Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Han Yunus'taki Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırılarında 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engelliyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, bir insansız hava aracıyla (İHA) Beni Süheyla kasabasındaki Ebu Surur Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un batısındaki El-Meşru bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra yönelik saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, İsrail ordusunun, 4'üncü gününde de Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesinin çevresini bombalamaya devam ettiği ve yaralıları çıkarmaya çalışanlara engel olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin, 13 Mayıs'taki saldırıda yıkılan binaların enkazı altında kalan onlarca kişiye ulaşamadığını, İsrail ordusunun, bölgede hareket eden herkesi kasıtlı olarak hedef aldığını dile getirdi.

Tanıklar, Gazze-Avrupa Hastanesinin yakınlarında "El-Afgani" ailesine ait eve düzenlenen saldırıda yaralanıp enkaz altında kalan yaklaşık 20 kişinin 72 saattir kan kaybettiğini ancak saldırıların devam etmesi nedeniyle kendilerine ulaşılamadığını kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine 13 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
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