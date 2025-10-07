İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin toplandığı bir alanı, yerinden edilmiş sivillerin çadırını, bir apartman dairesini ve yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Es-Sabra Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı bombaladığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini hedef alan topçu saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri tarafından Gazze kentinin En-Nasr bölgesi ve Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne de ateş açıldı, Sabra Mahallesi'nde bazı binalar patlayıcılarla havaya uçuruldu.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde bir yardım dağıtım noktasında insanı yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açtı, saldırıda 7 Filistinli yaralandı.

Güneydeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı bir çadırın hedef alınması sonucu da 8 Filistinli yaralandı.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri, Han Yunus'un merkezi ve güneyini yoğun şekilde hedef almaya, savaş uçakları da kentin kuzey ve orta kesimlerine yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.