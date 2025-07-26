İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırısında Altı Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail'in Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail'in hedef aldığı bir binanın enkazının çadırların üzerine düşmesi sonucu aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Vaha bölgesinde yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu yaralanan Filistinliler Gazze kentindeki Şifa Hastanesine nakledildi.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan bir dizi saldırı düzenledi.