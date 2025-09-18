İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırısında 42 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 4'ü aynı aileden 42 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki farklı bölgelerde evleri ve sivillerin toplandığı yerleri hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Gazze Limanı'nda sivillerin toplandığı bir yere düzenlediği saldırıda, aralarında bir çiftin de bulunduğu 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir grup sivili hedef aldığı saldırıda Şentef ailesinden 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu arada AA muhabirine bilgi veren sağlık kaynakları, Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde 26 Filistinlinin öldürüldüğünü, ancak internet ve iletişim hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle ölümlere ilişkin ayrıntıların belgelenemediğini aktardı.

Han Yunus'ta daha önce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenazesine ulaşılırken, Gazze Şeridi'nin merkezinde ise daha önce yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin batısındaki El-Vahde Caddesi'nde bir grup sivili hedef aldığı saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze şehrinin kuzeybatısında da İsrail'in Ebu Albe Kavşağı, El-Mekusi Kuleleri ve Derabiye Kavşağı'na düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeybatısında patlayıcı yüklü robotlar kullanarak evleri ve konutları tahrip etmeye devam ederken, aynı zamanda bölgeye topçu ateşi ve hava saldırıları düzenliyor.

Bu gelişmeler, Gazze şehrinde iki gündür meydana gelen internet kesintisinin gölgesinde yaşanıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güneyi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Ebu er-Rus Kavşağı yakınlarındaki bir evi hedef aldığı saldırıda aynı aileden 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, Hamed şehri yakınlarında ateş açması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti.