İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırısında 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin doğu, batı ve orta kesimini hedef alan saldırılarında 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Morag bölgesi ve Tıyne Caddesi üzerinde yardım bekleyen sivillere ateş açtı; 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Orta kesimdeki Netzarim Koridoru yakınlarında düzenlenen benzer bir saldırıda ise bir Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde sivillerin kaldığı bir binaya helikopterle düzenlenen saldırıda aralarında 1 çocuğun da olduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Batıdaki Rimal semtinde bulunan Şifa Hastanesinin karşısındaki bir binanın vurulması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yine Gazze'nin batısında bir balıkçı teknesine İsrail askerlerinin hücumbotlardan açtığı ateşte bir balıkçı yaşamını yitirdi, kardeşi yaralandı.

Gazze'nin doğusundaki Zeytun ve Sabra mahallelerinde İsrail ordusu, topçu ateşi ve hava saldırılarıyla eş zamanlı patlayıcı yüklü robotlarla evleri yıkmaya devam etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nda bir apartman dairesi helikopter saldırısıyla hedef alındı; bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Kampı 3 numaralı Blok'ta sivillerin toplandığı alana düzenlenen SİHA saldırısında ise 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesiminde, Vadi Gazze bölgesinin güneyindeki Salahaddin Caddesi üzerinde yardım bekleyen siviller İsrail ordusunun saldırısına uğradı, çok sayıda kişi yaralandı.