İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında 50 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 50 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında "Nevfel" ailesine ait 3 katlı eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Çevresinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların bulunduğu evde 30'dan fazla kişi yaralandı, enkaz altında kaybolanlar oldu.

Gazze'nin orta kesimindeki el-Meğazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu bir baba, anne ve kızları hayatını kaybetti.

Deyr el-Belah'ta İsrail ordusunun "Ebu es-Sebeh" ailesine ait evi bombalaması sonucu 1 Filistinli kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan el-Mevasi bölgesinde "Zareb" ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinde İsrail ordusunun evleri hedef alan bombardımanlarında en az 19 Filistinli hayatını kaybetti, enkaz altında kaybolanlar oldu.

Gazze kentinde İsrail ordusunun ez-Zehra Okulu yakınında bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde İsrail savaş uçaklarının yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun insani yardım dağıtım noktası yakınında bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi ve Han Yunus'un doğu mahallelerinde evleri ve binaları havaya uçurmayı sürdürdü.