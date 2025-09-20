İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında 47 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 40'ı kuzeydeki Gazze kentinde olmak üzere 47 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2 yıldır saldırılarını sürdüren İsrail, bir taraftan kuzeydeki Filistinlileri "güvenli bölge" iddiasıyla güneye göçe zorlarken diğer taraftan da güney bölgelerini bombalamaya devam ediyor.

İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı Gazze kentinde saldırılar aralıksız sürüyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze kentinde bir eve düzenlediği bombardımanda en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki Yermuk Stadyumu yakınlarında yerinden edilen ailelerin kaldığı bir sığınma merkezine düzenlenen saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki İslam Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlenen saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk yaralandı.

Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi'nde evler gece boyunca uçaklarla bombalanırken, sabah saatlerinden bu yana patlayıcılarla havaya uçuruluyor.

Ayrıca Gazze kentinin farklı noktalarında yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarda da en az 23 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin kardeşinin evini bombaladı

Öte yandan hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları, vurulan evin Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait olduğunu belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait evi bombaladı. Saldırıda Ebu Silmiyye'nin kardeşi ve çocukları yaşamını yitirdi. Ebu Silmiyye ise o sırada Şifa Hastanesi'nde görevi başındaydı." ifadelerini kullandı

Gazze Şeridi'nin orta kesimine saldırılar

Kuzeyde Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerini de vurmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda en az 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlenen hava saldırılarında 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Güneyde yardım bekleyenler hedef alındı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım bekleyenleri hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine düzenlediği saldırıların ardından hastanelere 3 kişinin cansız bedeni ulaştırıldı.