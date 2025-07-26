İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında 46 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri bulunuyordu.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, Han Yunus kentinde güneyindeki Kayzan Neccar bölgesindeki yardım dağıtım merkezi yakınlarındaki sivillerin hedef alındığı saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'a bağlı Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırın hedef alındığı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 15'ten fazla kişi yaralandı.

Han Yunus kentinde Beni Suheyla bölgesinde İsrail ordusu sivillerin toplandığı alanı vurdu, 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve Gazze kentindeki saldırılar

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeybatısında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yardım bekleyenlere ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Sağlık alanındaki kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde Filistinlileri hedef alan saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'nde Rimal İlkokulu'na komşu bir eve düzenlediği saldırıda aralarında bir çiftin bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun ateş açması sonucu insani yardım bekleyen 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Enkaz altından 12 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde enkaz altında kalan 12 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölgede yapılan kurtarma çalışmalarının Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) koordinasyonunda yapıldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan şiddetli saldırılar düzenledi.

Ayrıca İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de evleri ve binaları havaya uçurmayı sürdürdü.