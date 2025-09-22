İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında 30 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye uyguladığı ablukayı sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine siviller, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, araçlar ve binalar vardı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının sivillerin bulunduğu alana bomba atması sonucu Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin orta kesimindeki Samir bölgesinde bir apartmana düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda 2 Filistinli, yakınlarındaki bir binaya düzenlenen saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateşte ölen bir Filistinlinin cenazesi de el-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesindeki Sidra bölgesinin hedef alındığı İsrail saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli mahallelerini hedef alan saldırılarında 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Sabra Mahallesinde "ed-Deyri" ailesine ait evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze kentinin batısında İsrail ordusu Kudüs Açık Üniversitesi kuzeyini şiddetli bir şekilde bombaladı.

Kentin Vahde Caddesi ile el-Ehli Baptist Hastanesi çevresine bildiriler atan İsrail ordusu, halka kentten ayrılma ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitme uyarısı yaptı.

İsrail ordusu gece boyunca Gazze kentinin kuzeybatısında yerleşim yerlerini ve binaları havaya uçurdu.

Gazze'nin orta kesimi

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Sevariha bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Zevayide beldesinde de İsrail ordusunun Faruk Mahallesinde sivil bir aracı bombalaması sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği bir başka saldırıda da bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyine daha önce düzenlenen İsrail bombardımanında yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.