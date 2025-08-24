İsrail Ordusunun Gazze’ye Saldırıları: Yerleşim Alanları Yerle Bir Ediliyor

İsrail ordusunun, Gazze kentini işgal planının bir parçası olarak kentin kuzey, güney ve doğusundaki yerleşim alanlarını bombalayıp yerle bir ettiği belirtildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütünden (Euro-Med) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze kentini yıkmak ve kent üzerinde askeri kontrol sağlamak için yasa dışı bir planı yürürlüğe koyduğu ifade edildi.

Halihazırda Gazze kentinde yürütülen saldırıların Filistinlilere yönelik soykırımda yeni bir aşama olduğu vurgulanan açıklamada, 1 milyonu aşkın insanın kentin yüzde 30'undan küçük bir alanda kuşatma altında yaşadığı ve güneye sürülme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Euro-Med'in saha ekiplerinin bugün, İsrail ordusunun, kentin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde bubi tuzaklı bir robotu patlatarak gerçekleştirdiği büyük yıkımı belgelediği aktarıldı.

İsrail ordusunun, kentin başka bölgelerinde de bu tip robotları uzaktan patlatarak evler ve yerleşim alanlarında büyük yıkıma neden olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca bugün Cibaliya Beled, Ebu Şerh Kavşağı ve Cibaliya en-Nezle mezarlığına bir dizi hava saldırısı düzenlediği bilgisi geçildi.

Ordunun, "Quadcopter" tipi dronları da yoğun bir şekilde kullandığı, bu dronların yüksek patlayıcı maddelerle dolu yüklerini, evlerin içine ya da çatılarına bıraktığı ve sonra patlattığı, bunların da robotlar veya savaş uçaklarının meydana getirdiği tahribata benzer bir yıkıma neden olduğu kaydedildi.

Son günlerde Saftavi Mahallesi ve Cibaliya en-Nezle'de yüksek binaların ve yerleşim alanlarının yıkıldığı, kentin doğusundaki Tuffah ve Şucaiyye mahalleleri ile 500'den fazla evin yıkıldığı güneydeki Zeytun Mahallesi'nde de benzer saldırıların yürütüldüğü bilgisi verildi.

Hava saldırılarının yanı sıra sivillerin de doğrudan ve kasıtlı bir şekilde hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, hastaneler ile sivil savunma teşkilatının kısıtlı imkanlarla çalışıyor olmasının saldırılardaki kayıpların tamamının belgelenmesini imkansız hale getirdiği ve bu nedenle gerçek can kaybının açıklanandan çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, saldırıların devam etmesi durumunda sivillere karşı "eşi benzeri görülmemiş kitlesel katliamların yaşanabileceği" uyarısı yapıldı.