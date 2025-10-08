Haberler

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu alanları hedef alarak düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda, çeşitli bölgelerde evler ve insani yardım merkezleri bombalandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusu, sivillerin toplandığı alanları, insani yardım bekleyenleri ve evleri hedef aldı.

Gazze kentindeki Cela ve Nasr bölgelerinde yer alan evlerin İsrail ordusu tarafından bombalandığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, kentin doğusundaki Derec mahallesinde de bir evi hedef aldı. Sağlık ekipleri, saldırıda yaşamını yitiren 1 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı.

İsrail askerleri ayrıca Tuffah ve Zeytun mahallelerinin bazı bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi de hedef alındı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde yer alan insani yardım merkezi yakınlarında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü.

Vadi Gazze çevresinde Filistinli sivillerin toplandığı alan insansız hava aracıyla hedef alındı, 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 ünlü serbest

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
17 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan piskopos istifa etti

Piskopos, tam bir çapkın çıktı! Sevgili sayısı ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.