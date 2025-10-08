İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusu, sivillerin toplandığı alanları, insani yardım bekleyenleri ve evleri hedef aldı.

Gazze kentindeki Cela ve Nasr bölgelerinde yer alan evlerin İsrail ordusu tarafından bombalandığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, kentin doğusundaki Derec mahallesinde de bir evi hedef aldı. Sağlık ekipleri, saldırıda yaşamını yitiren 1 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı.

İsrail askerleri ayrıca Tuffah ve Zeytun mahallelerinin bazı bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi de hedef alındı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde yer alan insani yardım merkezi yakınlarında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü.

Vadi Gazze çevresinde Filistinli sivillerin toplandığı alan insansız hava aracıyla hedef alındı, 1 Filistinli yaşamını yitirdi.