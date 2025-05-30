İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları: 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sivilleri ve sivil yerleşim bölgelerinin yanı sıra hastane, okul, aşevi, yardım dağıtım merkezleri gibi insani altyapıyı da hedef alıyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle bölgesinde Filistinli "Nasr" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Cibaliya'da Filistinlilerin toplandığı 2 bölgeye saldırdı, 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde de İsrail ordusu yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 2 çadırı vurdu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un Abasan el-Kebira bölgesinde İsrail ordusunun sivil bir aracı bombalaması sonucu 2 kişi öldü, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu, yardım almaya çalışan sivillere ateş açtı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım almaya çalışan sivillere İsrail ordusunun ateş açması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tuffah Mahallesi ile Han Yunus'un kuzeyindeki Karara bölgesinde çok sayıda sivil binayı havaya uçurdu.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru yakınlarında kurulan yardım noktasında, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu birçok Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.