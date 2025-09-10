İsrail Ordusunun Gazze'ye Hava Saldırısı: İki Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Taybe 2 adlı çok katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre iki Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, tahliye uyarısı yapılmasından kısa bir süre sonra binayı füzelerle vurdu.

Saldırı, Gazze'nin batısında yerinden edilmiş sivillerin yoğun şekilde bulunduğu bir bölgede gerçekleştirildi. Vurulan binanın çevresinde çok sayıda çadırın bulunması, saldırının yol açtığı hasarın boyutunu daha da artırdı.

Görgü tanıkları saldırıda iki Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Tanıklar, çok katlı binada yaşayan Filistinlilerin, bombardıman korkusuyla eşyalarını geride bırakarak binadan kaçtığını, İsrail saldırısının ise çevredeki çadırlarda kalan binlerce kişiyi evsiz bıraktığını aktardı.

İsrail, birkaç gündür Gazze kentindeki çok katlı binaları sistematik şekilde yıkmaya başladı. Bu durum, yerinden edilen ailelerin sayısını artırdı ve onları ağır göç koşullarına sürükledi.

İsrail'in bu adımının, Filistinlilerin güneye göç etmesine yol açabileceği ve hatta daha geniş bir ABD-İsrail planı çerçevesinde Gazze dışına çıkmalarına neden olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.