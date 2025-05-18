İsrail Ordusunun Gazze'ye Hava Saldırılarında 27 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Hava Saldırılarında 27 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 27 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı. Cibaliye ve Es-Saftavi bölgelerine yönelik yapılan saldırılar büyük can kaybına neden oldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 27 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki iki ayrı bölgeye hava saldırıları düzenledi.

Cibaliye kentinin En-Nazla bölgesinde yerleşim bölgesine yapılan İsrail saldırısında, 12 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin yaşadığı Gazze'nin kuzeybatısındaki Es-Saftavi bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda ise 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve birçoğunun yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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