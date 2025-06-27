İsrail Ordusunun Gazze'ye Hava Saldırıları: 40'tan Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ve top atışları sonucu aralarında sivil ve yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 40 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda yaralı da bulunuyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırıları, top atışları ve denizden açılan ateş sonucu aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 40 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde Şaban er-Riys Okulu yakınlarında bir grup sivilin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı saatlerde, Gazze kentinin batısında bulunan Şati Mülteci Kampı açıklarında ise İsrail Deniz Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli balıkçı hayatını kaybetti, biri yaralandı.

İsrail ordusunun, Netzarim Koridoru yakınlarındaki İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinde bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü, 43'ü yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde, sabaha karşı bir İHA'nın yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 3, aynı bölgeye düzenlenen 2 bombardımanda 3 ve Şeyh Nasır Mahallesi'ne yapılan topçu saldırısı sonucu 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki sözde insani yardım merkezi yakınında toplanan sivillere açılan ateş sonucu 2 Filistinli daha yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, Gazze'nin kuzeyinde, Cibaliya beldesindeki Mesud Caddesi çevresinde ise gece boyunca İsrail ordusunun bina ve evleri patlattığı ve yıktığını aktardı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Usame bin Zeyd Okulu'na düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli, Gazze'nin güneybatısındaki Nabulsi kavşağında yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı bir mekanı hedef aldığı bombalı saldırıda da 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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