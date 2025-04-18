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İsrail Ordusunun Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 49 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden itibaren başlattığı hava saldırılarında, kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli yaşamını yitirdi. Çeşitli bölgelerdeki bombardımanlar sonucu aileler hedef alındı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabahın erken saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 49 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya beldesindeki Tel ez-Zater Mahallesi'nde bir evin vurulması sonucu 5'i çocuk, aynı aileden 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kuzeydeki Tuvam bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadırın vurulduğu hava saldırısında 2 Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı.

Cibaliya'da sivillerin toplandığı bir alanı hedef alan başka bir saldırıda ise Muhammed Ebu Rukbe isimli genç hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bir evi hedef alması sonucu arasında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in, Zeytun Mahallesi'nin batısındaki yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadıra düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldürüldü.

Gazze'nin güneyindeki bombardımanlar

Gazze'nin güneyinde, Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla bölgesinde Bereket ailesine ait bir ev ve çevresindeki diğer evlerin bombalanması sonucu aynı aileden 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı zamanda, Han Yunus kentindeki İtisam Stadyumu yakınlarında Ebu Akir ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) saldırısında, Han Yunus'un güneyinde bir berber dükkanı hedef alındı. Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli öldürüldü.

Kent merkezindeki Batn Semin bölgesinde İsrail'in sivil bir aracı hedef alan saldırısında ise 1 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Refah kentinin doğusundaki Nasr Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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