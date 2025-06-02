İsrail Ordusunun Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 33 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 33 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği bombardımanlarda en az 33 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var. Saldırılarda çeşitli ailelere ait evler hedef alındı ve can kaybı artabilir.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin orta kesiminde Nedim ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail askerleri ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Şerah Kavşağı yakınlarında bulunan sivilleri hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde ise Filistinli "Bereş" ailesinin evi vuruldu, 16 kişi hayatını kaybetti.

Cibaliya'ya düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine getirildi.

Söz konusu saldırılarda yaralananların durumunun ağır olduğu, can kaybının artabileceği aktarıldı.

Cibaliya'da "Cuneyd" ailesinin evine düzenlenen bombardımanda da 1 kadın hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyda bölgesinde de Bureyc Belediyesine ait araç hedef alındı. Saldırıda biri belediye çalışanı olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli 2 balıkçı da İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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