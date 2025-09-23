İsrail Ordusunun Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 32 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in hedefinde yine siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, araçlar ve binalar vardı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezindeki Ömer el-Muhtar Caddesi'nde Haccac apartmanını hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve enkaz altında kayıp onlarca kişi olduğu bildirildi.

Kentin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen İsrail bombardımanında Hubeyl Ailesi'nden 5 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

Aynı kampta başka bir eve düzenlenen hava saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı ve enkaz altında kaldı.

İsrail ordusu, Şatii Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenlerken, aynı zamanda karadan ve denizden kuzey bölgelerini de bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi'nin çevresi ve Meznar kavşağına şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

Kentin güneyindeki Tel el-Hava ve Sabra mahallelerinde İsrail'e ait patlayıcı yüklü insansız araçlarıyla (İHA) binalara ve tesislere saldırı düzenlenmesi sonucu büyük yıkım meydana geldi.

İsrail'in Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

-Gazze Şeridi'nin orta kesimi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı hedef alması sonucu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunu bombaladı. Geçen kısa süre içinde Nusayrat Kampı'da İsrail saldırılarına maruz kaldı.

Gazze Şeridi'nin güneyi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti açıklarında Filistinli 2 balıkçı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin Han Yunus'un güneyindeki Mirac bölgesinde açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, yardım bekleyen 4 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un merkez bölgelerinde de topçu saldırıları gerçekleşti.