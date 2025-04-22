İsrail Ordusunun Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 30 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerine düzenlediği saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, sabahın ilk saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Han Yunus'un merkezindeki Es-Sikke bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 2'si çocuk, 11 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Han Yunus'un El-Ketibe Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırısında ise yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef alan saldırılarda da biri doktor, en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki çadırları hedef alması sonucu 2'si çocuk ve kadın, 5 kişi öldü.

Gazze kentinin batısındaki Bekir ailesinin evinin savaş uçaklarıyla hedef alınması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'e ait insansız hava aracının Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde sivilleri hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin doğusundaki Abasan beldesine düzenlenen topçu saldırısında da yaralılar olduğu bildirildi. Aynı bölgede yer alan Ammur Mahallesi'nde bir kişi daha topçu ateşiyle yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir grubu hedef alan hava saldırısında da 3 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki bombardımanda da bir Filistinli öldü.

İsrail'in Han Yunus'un doğusunda sivilleri hedef aldığı son saldırıda da 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.