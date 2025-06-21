İsrail Ordusunun Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava ve kara saldırılarında, insani yardım bekleyenler de dahil olmak üzere 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sonucu çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında insani yardım bekleyenlerin de olduğu 3'ü çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde El-Mansura Caddesinde çocukları hedef alan saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralandı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin merkezinde yardım bekleyen sivillerin toplandığı yerlerin hedef alındığı saldırılar sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin naaşları ile 4'ü ağır 15 yaralının hastaneye ulaştırıldığı kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında insani yardım bekleyenlerin bulunduğu yere yakın bir noktaya ateş açtı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı bilgisi verildi.

İsrail tarafından Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampına, Gazze kentinin doğusundaki mahallelere yoğun şekilde topçu saldırıları düzenlendiği ve ateş açıldığı aktarıldı.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine bir dizi hava saldırısı düzenledi, kuzey bölgelerde Filistinlilere ait evleri patlayıcılarla havaya uçurmaya devam etti.

İsrail donanması, güneyde yer alan Han Yunus kentinde balıkçı teknelerine doğru yoğun şekilde ateş açtı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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