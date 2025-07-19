İsrail Saldırılarında 38 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze'ye bu sabah düzenlediği saldırılarda 29'u insani yardım bekleyen Filistinli olmak üzere toplamda 38 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılar, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açarken, dünya genelinde uluslararası toplumun tepkisini artırdı.

İsrail ordusunun Gazze'ye bu sabah itibarıyla düzenlediği saldırılarda 29'u insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 38 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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