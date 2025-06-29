İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ne Saldırıları: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombalı saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar, çocuklar ve zorla yerinden edilen Filistinlileri de hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların ve zorla yerinden edilenlerin de bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği bombalı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralananlar ise Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze kentinin orta kesimindeki Zaviye pazarı da İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde de bir evi vurdu. Saldırıda biri 2, diğeri 3 yaşında 2 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin orta kesiminde Samir kavşağı yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır, İsrail İHA'sıyla vuruldu, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bazı binaları havaya uçurduğu ve top atışları düzenlediği Cibaliya beldesi ve çevresi ile Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi şiddetli bir geceye tanıklık etti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde aralarında Tuffah ve Cibaliya'nın da bulunduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı mahalle ve beldelere saldırı tehdidinde bulunarak, Filistinliler için "sürgün emri" yayımlamıştı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
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