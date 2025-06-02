İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar sırasında birçok kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda toplamda 54 bin 418 kişi öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ile görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Şerah Kavşağı yakınlarında bulunan sivilleri hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyda bölgesinde ise Bureyc Belediyesine ait aracın hedef alındığı saldırıda bir belediye çalışanı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze kentinin kıyısında balık avlayan 2 balıkçı, İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım dağıtım merkezi yakınlarında bugün düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 418 kişi hayatını kaybetti, 124 bin 190 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık

Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.