İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları: 40 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 21'i kuzeydeki Gazze kentinden olmak üzere 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları ve sivillerin olduğu toplanma alanlarını hedef aldı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan Filistin Stadyumu yakınlarına düzenlenen bombardımanda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Rimal Mahallesi'ndeki bir grup sivili hedef aldığı hava saldırısında da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nde Kudüs Hastanesi çevresinde İsrail'e ait quadcopter tipi bir insansız hava aracından atılan bomba nedeniyle 2 sağlık görevlisinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in, Gazze kentinin kuzeybatısında En-Nasr Mahallesi'ndeki El-Feyruz Kuleleri ile Er-Rimal Mahallesi yakınlarındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda Tevhid Camisi yakınında bir çadırın bombalanması sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, Susi Kavşağı çevresine düzenlenen topçu saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda Filistinli "Şeref" ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in topçu ateşi ve hava saldırılarına hedef olan kampta çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesi ile güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bazı binalar ve tesisler bomba yüklü insansız araçlarla imha edildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı hava saldırısında ise 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin çeşitli mahalle ve bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi de Gazze kentindeki hastanelere getirildi.

Kuzeyde Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerini de vurmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde sivillerin toplanığı alanlar ve çadırlar vuruldu

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Azzayiza Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yine Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Sarrar Kavşağı yakınlarında sivil bir grubun hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin çadırına insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda da 1 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine düzenlenen İsrail bombardımanında ise 5 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yardım bekleyenlere ateş açıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, insani yardım bekleyenlere açılan ateşte 2 kişi, kentin kuzeybatısındaki Karara beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen saldırıda ise 2 kardeş yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Han Yunus ve Refah'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 5 Filistinlinin cenazesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelere ulaştırıldı.

Sağlık kaynakları, Refah kentindeki Şakuş bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldığını, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.