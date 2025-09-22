İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Çatışmalarında 2 Subay Yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 subayın yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Gazze kentinde Filistinli bir grupla girilen çatışmalarda Givati Tugayı'nda görevli bir subayın yaralandığı belirtildi.

Söz konusu "Filistinli grubun etkisiz hale getirildiği" iddia edilirken, çatışmanın yaşandığı bölgeye kara saldırısı çapının genişletildiği kaydedildi.

Ayrıca yine Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir çatışmada Filistinli grupların açtığı ateş sonucu İsrailli bir subayın daha yaralandığı aktarıldı.