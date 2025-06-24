İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere saldırısında 20 Filistinlinin öldüğü, 246 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere saldırısında en az 20 Filistinlinin öldüğü, 246 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 20 Filistinli öldü, 246 kişi yaralandı.