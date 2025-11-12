İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu 4 Filistinli serbest bırakıldı

İsrail ordusu 2 yıl boyunca şiddetli bir şekilde bombalayıp soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 4 Filistinliyi serbest bıraktı.

Gazze'de sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Kissufim askeri kontrol noktasından serbest bıraktığı 4 Filistinli, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

Uluslararası Kızılhaç Komisyonu (ICRC) ekiplerinin hastaneye naklettiği Filistinliler, İsrail askerleri tarafından aylar önce Gazze'den alıkonuldu.

Serbest kalan Filistinlilerin sağlık durumları henüz bilinmiyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.