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İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında Hamile Kadın ve 11 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde çadırlarda yaşayan Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, hamile Amani Ebu er-Ras'ın karnındaki bebeği öldü. Saldırıda Ebu er-Ras ailesinden toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda hamile bir kadının 4 aylık bebeği anne karnında öldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 4 aylık hamile olan Amani Ebu er-Ras'ın yaralandığı, karnındaki bebeğin doğrudan kalbinden vurulduğu ve öldüğü kaydedildi.

Yaralı kadının durumunun kritik olduğu, saldırıda eşi Mahmud Ebu er-Ras ve bir çocuğunun daha hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun zorla yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda Ebu er-Ras ailesinden 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

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Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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