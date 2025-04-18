İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında Hamile Kadın ve 11 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde çadırlarda yaşayan Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, hamile Amani Ebu er-Ras'ın karnındaki bebeği öldü. Saldırıda Ebu er-Ras ailesinden toplam 11 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda hamile bir kadının 4 aylık bebeği anne karnında öldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 4 aylık hamile olan Amani Ebu er-Ras'ın yaralandığı, karnındaki bebeğin doğrudan kalbinden vurulduğu ve öldüğü kaydedildi.
Yaralı kadının durumunun kritik olduğu, saldırıda eşi Mahmud Ebu er-Ras ve bir çocuğunun daha hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail ordusunun zorla yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda Ebu er-Ras ailesinden 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.