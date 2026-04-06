İsrail'in Gazze'de sivillerin toplandığı alanı hedef alan saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı. Saldırılarda, Dünya Sağlık Örgütü'ne ait bir araca yönelik düzenlenen saldırılar da yer aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alanı insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı.

Saldırıda Muhammed Davud isimli Filistinli hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

İsrail, Dünya Sağlık Örgütü'ne ait bir araca saldırmıştı

İsrail güçlerinin gün içerisinde Han Yunus kentinin Karara beldesinde araçları hedef almıştı.

Saldırıda Dünya Sağlık Örgütü'ne ait bir araçta şoförlük yapan Mecdi Aslan isimli Filistinli hayatını kaybetmiş, yaralananlar olmuştu.

Yaşamını yitiren Filistinlinin kullandığı aracın Gazze'den bölge dışında tedavi için tahliye edilen hastaları taşıyan bir konvoya öncülük ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

İsrail ordusu neredeyse her gün ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelere saldırılar düzenliyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 723 kişinin öldürüldüğü, 1990 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 759 cenazenin çıkarıldığı kaydedilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 302'ye, yaralı sayısının da 172 bin 90'a yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
