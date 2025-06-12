İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir yardım merkezinin yakınlarına düzenlediği saldırıda en az 28 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Olay, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine işaret ediyor.

GAZZE, 12 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusu çarşamba günü Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki bir yardım dağıtım merkezi yakınlarına saldırı düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, saldırıda en az 28 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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