İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir yardım merkezinin yakınlarına düzenlediği saldırıda en az 28 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Olay, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine işaret ediyor.
GAZZE, 12 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusu çarşamba günü Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki bir yardım dağıtım merkezi yakınlarına saldırı düzenledi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, saldırıda en az 28 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak: Xinhua / Güncel