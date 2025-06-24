İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda en az 20 Filistinlinin ölümüne ve 246 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere saldırısında en az 20 Filistinlinin öldüğü, 246 kişinin yaralandığı bildirildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik saldırı düzenledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 20 Filistinli öldü, 246 kişi yaralandı.
Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel