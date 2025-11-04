İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal eden saldırısında bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insansız hava aracıyla (İHA) bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

Haberde, Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'de ateşkese varılan 10 Ekim'den bu yana ihlallerini sürdürdüğüne işaret edilen haberde, İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısının 240'a ulaştığı kaydedildi.