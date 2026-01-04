İsrail Gazze'de ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere saldırdı, 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bölgelere düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, ateşkes kapsamında çekildiği Cura el-Lut bölgesinde Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateşte 15 yaşındaki Filistinli çocuk Alaaddin Muhammed Züheyr Asraf yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısına da saldırdı. Filistinli Fadi Necib İmad Salah'ın hayatını kaybettiği saldırının, insansız hava aracıyla (İHA) yapıldığı ve söz konusu bölgenin ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği alanlardan biri olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kıyılarında İsrail deniz kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli bacağından yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Refah kentinin kuzey ve batı kesimlerine hava saldırıları düzenlerken, Han Yunus'un doğusunda bazı konutları havaya uçurdu.

Aynı zamanda İsrail ordusu ateşkes anlaşması kapsamında kontrolü altında tuttuğu bölgelere de topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinin doğusunda kontrolü altında tuttuğu bazı noktalara hava saldırıları düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesimlerine İsrail ordusuna ait askeri araçlardan rastgele ateş açıldı.

İsrail ordusunun bu sabah Han Yunus açıklarında bir balıkçı teknesine düzenlediği saldırıda Filistinli bir balıkçı hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.