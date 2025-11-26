İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivilleri hedef alan saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu 10 Ekim'de yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu bir dronla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekildiği bölgede gerçekleşen saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, hedef aldığı "sivillerin tehdit oluşturduğunu" iddia etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir Filistinlinin tehdit oluşturduğu iddiasıyla öldürüldüğü itiraf edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyinde işgal altında tuttuğu Refah kentinde mahsur kalan Filistinlilere yönelik saldırılarını da sürdürdüğü hatırlatıldı.

İsrail ordusunun, son bir haftada, Refah kentinde 20'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, 8'ini ise alıkoyduğu belirtildi.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan farklı bir açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde İslami Cihad Hareketi üyesi olduğu iddia edilen bir Filistinlinin "sarı hat" bölgesinde İsrail askerlerine doğru yaklaştığı ve tehdit oluşturduğu ileri sürülerek öldürüldüğü itiraf edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan bir başka olayda, "sarı hattı" geçtiği iddia edilen bir Filistinlinin de hedef alındığı aktarıldı.