Haberler

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinliyi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinliyi öldürdü. Ekim ayından bu yana toplamda 439 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar arasında insansız hava araçları ve doğrudan ateş açma da yer alıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinliyi yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla bölgesinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) hedef alması sonucu, Filistinli Muhammed ve Enes Ebu Asi'nin cenazeleri, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusunun daha önce ateşkes kapsamında çekildiği Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nin doğusunda, 31 yaşındaki Filistinli Muhammed Macid el-Caberi İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları, göğsünden vurulan Caberi'nin Gazze kent merkezindeki bir hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda da İsrail'e ait bir İHA'dan atılan füzeyle hedef alınan Muhammed el-Harazin isimli Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ekim ayında ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail, bombardıman ve ateş açma yoluyla yüzlerce ihlalde bulundu. Bu ihlaller sonucunda 439 Filistinli yaşamını yitirdi, 1223 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzeyindeki çeşitli bölgelere hava, kara ve denizden saldırlar düzenlemişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi

Korkulan oldu! Ülkenin ilhak edilmesi için ilk somut adımı attı
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası

''Ailevi sebepler demişti'' Ayrılık nedeni bambaşkaymış
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü