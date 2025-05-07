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İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 32 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 32 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 32 Filistinliyi öldürdü. Han Yunus, Deyr el-Belah, Cibaliya ve Tuffah Mahallesi gibi yerlerde çok sayıda can kaybı yaşandı ve yaralılar olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki Bani Süheyla beldesinde bir eve düzenlediği bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilenler için kurulan Munasıra kampının hedef alındığı İsrail hava saldırısında, biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "El-Kerame" okulunu hedef aldığı saldırıda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Vurulan okulun enkazında hala çok sayıda kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bulunan konutları yıkmaya devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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