İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 27 Filistinli Hayatını Kayıp Etti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 27 Filistinli Hayatını Kayıp Etti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde insani yardım almak isteyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 90'ı geçti. Gazze'deki insani yardım dağıtım merkezlerinde sürekli olarak hedef alınan sivillerin durumuna dikkat çekiliyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde insani yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, insani felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nde bir kez daha açlıkla boğuşan Filistinli sivilleri hedef aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail saldırısında bazılarının durumu son derece kritik 90'dan fazla kişi yaralandı.

Gazze'de yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 79'a çıktı.

İsrail'in "yardım dağıtım" mekanizması

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

İsrail ordusunun 1 Haziran'da Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtmişti.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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