İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 27 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 27 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Hur" ailesinin evini bombaladı. Saldırı sonucu evde bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekipleri, yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin bulunduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda "Ebu Abdu" ailesine ait evi bombalaması sonucu da 3 kişi öldü.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kenti ile doğudaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınında sivillerin toplandığı bir noktanın hedef alınması sonucu 3 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesinde de bir ev hedef alındı, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki bir kafeyi hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybederken, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının kuzeybatısındaki bir grup sivilin bulunduğu bölgeye düzenlediği saldırıda da bir Filistinli öldü.

İsrail topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini, özellikle Gazze kentinin doğu kesimlerini ve Refah'ın batısını yoğun şekilde bombaladı.