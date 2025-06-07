İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus'ta yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu çadırların hedef alındığı saldırıda ölenler arasında bir aile de bulunuyor. Son saldırılarla birlikte Mayıs ayından bu yana 115 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları hedef alan saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında bir anne, bir baba ve iki çocuklarının da bulunduğu 4 kişilik bir ailenin olduğu aktarıldı.

Refah kentinin batısında, insani yardım almak için bekleyen sivillere ateş açan İsrail askerleri ise en az 5 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı.

Gıda yardımı almak isterken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 27 Mayıs'tan bu yana 115'e yükselirken yaralı sayısı ise 580'i geçti. Ayrıca bu saldırılar sonucu 9 kişinin hala kayıp olduğu ifade ediliyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 33 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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