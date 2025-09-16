İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları: 52 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 46'sı Gazze kentinden 52 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hedef almaya devam ediyor.

Gazze kentinin kuzeybatısı ve doğusuna düzenlenen saldırılarda 31 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeybatısı ve doğusuna düzenlediği iki saldırıda 31 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerleri, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Emn kavşağı yakınlarında Filistinli ailelere ait bitişik evleri hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların olduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı. Çok sayıda Filistinli ise hala enkaz altında bulunuyor.

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri enkaz altında arama çalışmalarını yürütüyor.

Kentin doğusundaki Derec mahallesinde Filistinlilerin kaldığı iki evin daha bombalandığı saldırıda ise en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

Saldırı nedeniyle mücavir evlerde de yıkım meydana geldi. Hasarlı evlerin enkazında arama çalışmaları devam ediyor.

Her iki saldırı sonucu enkaz altından şu ana kadar 20 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Gazze kentinin güneyi ve batısı da hedef alındı

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesinde bir evi hedef aldı, saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampında bir evin hedef alındığı saldırıda ise çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı bölgedeki Şeyh Rıdvan mahallesinde de Hamame Okulu çevresinin hedef alındığı saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Şeyh Rıdvan mahallesindeki Birket bölgesindeki evleri patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçurdu. Bölgede ayrıca Filistinlilere ait evlere insansız hava araçlarından (İHA) ateş açıldı.

İsrail savaş uçakları Muhabarat ve Kerame bölgelerini de yoğun şekilde hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Nasr Caddesindeki El-Lebabidi Kavşağı yakınlarında bir sivil grubu yönelik saldırısında 2 Filistinliyi yaşamını yitirdi ve bazıları yaraladı.

İsrail'in kentin batısındaki Şifa Hastanesi yakınlarında sivillere yönelik düzenlediği bombardımanda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar da oldu.

Hastane kaynakları, İsrail'in Tel el-Hava mahallesindeki yerinden edilenlerin bulunduğu Ummul Kura Okulu'nu hedef aldığın saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Sivil savunma ekipleri, İsrail'in Gazze kentinin orta kesimindeki Şeva Meydanı çevresindeki evleri bombalaması sonucu yıkılan enkaz altından 8 kişinin naaşını ve 12 yaralıyı çıkardı. Kurtarılanlar arasında, 8 saatlik aramanın ardından çıkarılan 10 yaşında bir kız çocuğu da bulunuyordu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yer alan Suk caddesinde bir evin hedef alındığı saldırıda anne-baba ve bir çocukları olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

Bureyc Mülteci Kampındaki Ebu Hemise Okulunda zorla yerinde edilen Filistinlilerin çadırı hedef alındı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.