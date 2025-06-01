İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları: 31 Ölü, 176 Yaralı

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları: 31 Ölü, 176 Yaralı
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardım almak isteyen Filistinlilere yönelik düzenlediği iki saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, sivillerin zırhlı araçlardan hedef alındığını belirtiyor. Filistinli yetkililer saldırıların kasıtlı olarak yapıldığını ve insani yardım noktalarının ölüm tuzağı haline geldiğini vurguluyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yönelik iki ayrı noktada düzenlediği saldırılarda, en az 31 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Refah'ın Mevasi bölgesinde insani yardım dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışan sivillere zırhlı araçlardan doğrudan ateş açtı.

Saldırıda en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi 150 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin ortasında bulunan Netzarim Koridoru çevresinde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, yardım almak üzere toplanan sivilleri hedef aldı.

Bu saldırıda da ilk belirlemelere göre, en az 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 26 kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini duyurdu.

Filistinli yetkililer, Netzarim ve Refah bölgelerindeki yardım noktalarının "insani yardım" adı altında ölüm tuzaklarına dönüştüğünü, İsrail'in sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurguluyor. Son haftalarda bu bölgelerde benzer saldırılar sık sık yaşanıyor.

Filistin sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklar, uluslararası topluma harekete geçmesi ve güvenli insani koridorların açılması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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