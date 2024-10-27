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İsrail Ordusunun Gazze'deki Okul Bombalaması: 8 Ölü

İsrail Ordusunun Gazze'deki Okul Bombalaması: 8 Ölü
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İsrail ordusunun Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampı’ndaki 'Esma' okulunu bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Bu saldırı, son dönemde Gazze'ye yönelik artan hava saldırlarının bir parçası.

İsrail ordusunun, Gazze'de yerlerinden edilen kişilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, çoğu çocuk ve kadın 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, 7 Haziran ve 19 Ekim tarihlerinde de "Esma" okulunu bombalamıştı. Saldırıda 10'dan fazla kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

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