İsrail Ordusunun Gazze'deki Gazetecilere Yönelik Saldırıları: 12 Ölü, 137 İhlal

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Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun mayıs ayında Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği ihlaller sonucunda 12 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, toplam 137 ihlal gerçekleştiği ve gazetecilerin yerinden edilmesi ve geçim kaynaklarını kaybetmesi de vurgulandı.

İsrail ordusunun saldırıları sonucunda, Gazze'de mayıs ayında 12 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in, mayıs ayında Gazze ve Batı Şeria'da gazetecilere yönelik ihlalleriyle ilgili açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, mayıs ayı boyunca 137 ihlal gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, bunların, öldürme, yaralama, darbetme, gözaltına alma, alıkoyma, basın ofislerini yıkma şeklinde gerçekleştiği ifade edildi.

Buna göre, İsrail'in saldırıları sonucu, Gazze'de geçen ay 12 gazeteci öldü, Batı Şeria ve Gazze'de 9 gazeteci açılan ateş ya da şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çoğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan ve yaklaşık 100'ü kuzeyinden olmak üzere yaklaşık 250 gazeteci yerinden edildi. Yerinden edilme nedeniyle geçim kaynaklarını kaybeden gazetecilerin hayatları da riske girmiş oldu.

Gazze Şeridi'nde 4 uydu kanalının ofislerinin bulunduğu bir bina hedef alınarak yıkıldı.

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gazetecilere yönelik 14 darp gerçekleştirildi, gazetecilerin 64'ü alıkonuldu ve çalışması engellendi, 15'i de göz yaşartıcı gaza maruz kalarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 6 Haziran'da yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazetecilerin sayısının 226'ya ulaştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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