İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk ağır yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açtığı ateş sonucu Filistinli 13 yaşındaki bir çocuk başından ağır yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin batısında yer alan Es-Selatin bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda Filistinli 13 yaşındaki bir çocuk başından ağır yaralandı.

Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin güneydoğusunda bulunan Zeytun Mahallesi'nin doğusunda, kontrolü altında bulunan bölgelerde çok sayıda konutu patlayıcılarla yıktı.

Bölgede sabah saatlerinden bu yana ikinci kez patlama seslerinin duyulduğunu ve bölgedeki binaların yıkıldığı aktarıldı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 411 Filistinliyi öldürdü, 1112'den fazla kişiyi yaraladı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze Şeridi'ni hedef alan soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın, 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden olurken ve bölgedeki sivil altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiği belirtiliyor.