Haberler

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu 13 yaşındaki bir Filistinli çocuk ağır yaralandı. Bölgedeki patlamalar ve yıkımlar devam ediyor, son verilere göre binlerce sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açtığı ateş sonucu Filistinli 13 yaşındaki bir çocuk başından ağır yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin batısında yer alan Es-Selatin bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda Filistinli 13 yaşındaki bir çocuk başından ağır yaralandı.

Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin güneydoğusunda bulunan Zeytun Mahallesi'nin doğusunda, kontrolü altında bulunan bölgelerde çok sayıda konutu patlayıcılarla yıktı.

Bölgede sabah saatlerinden bu yana ikinci kez patlama seslerinin duyulduğunu ve bölgedeki binaların yıkıldığı aktarıldı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 411 Filistinliyi öldürdü, 1112'den fazla kişiyi yaraladı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze Şeridi'ni hedef alan soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın, 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden olurken ve bölgedeki sivil altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı 'Çocuk senden değil' dedi

Yayına bağlanan karısının itirafıyla stüdyo buz kesti
Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten ilk açıklama

Serbest kalır kalmaz açıklama yaptı! İşte gözaltına alınma nedeni
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Almanya'da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro

100 gün dünyayla ilişiğini kesene 23 bin Euro verecekler